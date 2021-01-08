سميحة أيوب: نراعي الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في تصوير «ليلة العيد»

بدأت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في تصوير المشاهد الأولى من فيلم «ليلة العيد» مع المخرج سامح عبدالعزيز، في ديكور الحارة التى تدور فيها معظم أحداث الفيلم، الذي ينتمي لنوعية أعمال اليوم والمكان الواحد، على غرار أفلام «كباريه، والفرح، وساعة ونصف، والليلة الكبيرة».

وأضافت «أيوب» لـ «الوطن»، «يجري تصوير المشاهد مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ونصور حاليا في مناطق مفتوحة في جزيرة الدهب»، وعن دورها في العمل قالت إن لها دور داخل الفيلم بالإضافة إلى قيامها بدور الرواي في الفيلم.

وعن مشاركتها فى الأعمال الدرامية فى رمضان المقبل، قالت سيدة المسرح: «لا أشارك إلى الآن، وأرى أن مسلسلات رمضان مظلومة، فلا يمكن مشاهدتها جميعا بسبب كثرة العدد المعروض على الشاشة منها فى شهر واحد.

فيلم «ليلة العيد» تأليف أحمد عبدالله، ويتناول قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل عمرية.

كما بدأت سميحة أيوب أولى بروفات مسرحية «مورستان»، المأخوذة عن مسرحية «بير السلم» للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبة، على المسرح القومى للمخرج الكبير سمير العصفورى .

ويشاركها بطولة المسرحية أشرف عبد الغفور، أحمد سلامة، نورهان، كما يشارك في بطولة المسرحية سماح أنور، رامي الطنباري، سميحة عبدالهادي، علي كمال، هشام الشربينى، أيمن إسماعيل، فتحى سعد ومحمد نصار.

وشاركت سميحة أيوب موسم الدراما الرمضاني السابق من خلال مسلسل «سكر زيادة»، الذي شاركها البطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا.