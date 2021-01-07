تعليق بروفات «مورستان» على المسرح القومي بسبب كورونا

في ظل التزام قطاعات وزارة الثقافة بتعليق الفعاليات الثقافية والفنية منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، أوقف المسرح القومي بروفات العرض المسرحي «مورستان» المأخوذة عن مسرحية «بير السلم» للكاتب الراحل سعد الدين وهبة، والذي كان بمثابة عودة لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب لخشبة المسرح، بعد غياب نحو 15 عامًا.

وأوضحت سميحة أيوب، لـ«الوطن»، بدء بروفات «مورستان» مع المخرج سمير العصفوري منذ أسبوعين على المسرح القومي، لكنها توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحة أن استئناف البروفات مرتبط بعودة النشاط في وزارة الثقافة واستئناف الفعاليات الفنية.

وتابعت: العرض مقتبس عنن مسرحية سعد الدين وهبة «بير السلم»، لكنه يقتبس زاوية صغيرة منها، وهى جزئية حبس أحد الأبطال تحت السلم، مغ الالتزام بعدد وأسماء أولاده فقط، لكن المحتوى الذى سيُقدم يختلف عن نص «بير السلم»، «أي أننا أخذنا روح المسرحية مع تغيير الكتابة، فكل مسرحية لها وجهة نظرها التي تعمل عليها».

وقدمت سميحة أيوب آخر مسرحية لها بعنوان «الشبكة» مع سعد أردش عام 2005، ومنذ ذلك الوقت لم تتحمس لتقديم أعمال مسرحية، وبحسب قولها «على مدار مسيرتي قدمت أعمالًا كبيرة ومهمة، ولم يكن يرضيني أي عمل مسرحي في الوقت الحالي، وما شجعني على خوض التجربة مؤخرًا هو سمير العصفوري، لأنه مخرج كبير، ومن حق الأجيال الحالية والشباب مشاهدة أعماله، وعدا هذا ما كنت أفكر في العودة للمسرح».

وعن دورها في العرض قالت سيدة المسرح العربي «دوري واحد من ضمن الأدوار، لأن سعد الدين وهبة لم يكن يكتب بطولات فردية وإنما بطولات جماعية».

وشاركت سميحة أيوب فى عرض «بير السلم» عام 1966، مع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة أمينة رزق وتوفيق الدقن وإخراج سعد أردش.