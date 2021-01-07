محافظ الغربية يزور مطرانية طنطا للتهنئة بعيد الميلاد

زار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه، الدكتور أحمد عطا، مطرانية طنطا، صباح اليوم، لتقديم التهنئة للللقيادات الكنسية، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب جائحة كورونا.

وأرسل محافظ الغربية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء فيها: «أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متوجهاً للمولى عز وجل بخالص الدعوات لقداستكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن و البركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة».

وتقدم «رحمي»، بالتهنئة لأقباط مصر عامةً ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.

يُذْكَر أن محافظ الغربية، أرسل بالأمس برقيات تهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا أسقف إبراشية طنطا وتوابعها، الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.