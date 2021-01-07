محافظ الغربية: «طنطا الجديدة» نموذج مصغر للعاصمة الإدارية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات وتحديدًا طنطا والمحلة بصفتها من أكثر المدن المكتظة بالسكان، أجرت المحافظة دراسة لتطوير وإنشاء مدينة جديدة باسم «طنطا الجديدة»، وهي أول مدينة ذكية على مستوى الدلتا، حيث ستكون صديقة للبيئة ورقمية وحضارية وهي نموذج مصغر للعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تقدر بنحو 298 فدان.

3 مراحل لإنشاء المدينة الجديدة

وأضاف «رحمي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، مع الإعلامية منة الشرقاوي، أن الغرض من تدشين المدينة الجديدة هو خلخلة الكثافة السكانية الموجودة في طنطا وفك الاختناقات المرورية، لافتًا إلى تدشينها على 3 مراحل، الأولى منطقة المصالح الحكومية حيث سيجرى نقل كل المصالح الحكومية الموجودة داخل طنطا إلى طنطا الجديدة مع وجود منطقة خدمات تضم مسجدا وكنيسة ونادي وفرع لجامعة أجنبية ومنطقة ترفيهي ومنطقة مطاعم.

«طنطا الجديدة» .. 112 عمارة وأبراج وفلل

وتابع: «المنطقة الثانية تضم 112 عمارة إلى جانب منطقة أخرى للأبراج السكانية بواقع 473 يبلغ ارتفاع الواحد منها 11 دور، إلى جانب منطقة للفيلات بواقع 150 فيلا»، لافتًا إلى أن مدينة طنطا الجديدة ستستوعب 25 ألف أسرة بعيدًا عن النقاط المرورية المزدحمة في طنطا.

الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية

وأكد الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية بالمحافظة، وهي عبارة عن المول التجاري والنادي والمنطقة الترفيهية، أما المرحلة الثانية فإنها ستشهد المنطقة اللوجستية للأدوية وهي أهم المناطق بالمنطقة اللوجستية للمحافظة لأنها تمثل نقطة تجمع لشركات الأدوية المختلفة لمتابعة رصيد الأدوية وتوزيعها على الوجه البحري والدلتا ويوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.

المنطقة تعمل بنظام إلكتروني

وواصل: «المنطقة اللوجستية ستعمل بنظام إلكتروني بداية من وصول الدواء من المصنع حتى يدخل إلى المنطقة اللوجستية وسننتبعه حتى يصل إلى مكان الصرف سواء أكانت صيدلية أو مستشفى»، مؤكدا أن هذه المنطقة هي الأولى من نوعها في مصر، وبنهاية هذا العام ستكون اكتملت، وتضم توكيلات للسيارات والسيراميك ومناطق لتجارة الجملة والتجزئة، وهي متكاملة وستخدم محافظة الغربية والمحافظات المحيطة بها.

تطوير منطقة عشوائية خطرة من أصل 4

وحول ملف العشوائيات، لفت محافظ الغربية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالقضاء على العشوائيات بصفتها بؤرة يخرج منها مشكلات كثيرة، لافتًا إلى أن المحافظة تحتوي على 37 منطقة عشوائية منها 4 مناطق خطرة، جرى تطوير إحداها بتكلفة بلغت 55 مليون جنيه، إذ جرى بناء 7 عمارات بواقع 170 وحدة سكنية.

مشروع لتطوير 7 مناطق عشوائية بالمحلة وطنطا

وأوضح: «لدينا مشروع لتطوير 7 مناطق عشوائية بواقع منطقتين في المحلة و5 مناطق في طنطا بتكلفة 411 مليون جنيه بمساعدة تطوير العشوائيات وانتهينا من مرافقها الداخلية من صرف صحي، مياه، غاز طبيعي، والكهرباء، ويتبقى عملية الرصف».