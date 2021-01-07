محافظ الغربية: أسطول للنقل ومصانع لتدوير القمامة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة كانت تعاني من مشكلة القمامة بشكل كبير، ولم يجر حلها إلى الآن بنسبة 100%، لافتًا إلى أن المشكلة لها 4 جوانب هي التجميع، النقل، مصانع التدوير، ثم المدافن الصحية، وأشار إلى أن المحافظة عملت في إطار محور التجميع على محورين متوازيين، الأول هو الجمع المنزلي إذ اتفقت المحافظة مع 6 شركات، واستجاب بعض المواطنين ولم يستجب آخرون، ما دفع المحافظة إلى وضع صناديق قمامة بطنطا والمحلة والمدن الأخرى.

وأضاف رحمي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، مع الإعلامية منة الشرقاوي: «لا توجد لدينا مشكلة في الجمع المنزلي من القرى، لأن هذه العملية تتم عن طريق المتعهدين، أما بالنسبة للمدن فقد وضعنا 400 صندوق جديد، و400 صندوق آخرين وكثفنا ورديات النظافة بواقع 4 ورديات، وأصلحنا الأسطول الذي لم يكن مستعملًا داخل المراكز والمدن، إذ كانت معدات كثيرة تالفة ولا تعمل وبدأنا إصلاح 10 معدات ثقيلة».

وتابع، أن المحافظة أطلقت فكرة جديدة وهي أسطول نقل القمامة ومصانع تدوير المدافن الصحية وجمعنا كل السيارات ذات الحمولة الثقيلة والتي تبلغ 20 طنا و40 طنا ويمر هذا الأسطول يوميًا على مركز من المراكز لينقل القمامة من المدفن الصحي، ثم يذهب في اليوم التالي إلى مركز آخر، وهكذا.

وأردف: "أما مصانع التدوير فهي الأهم في المنظومة، إذ أننا طورنا خط إنتاج في مصنع دفرة وآخرا في مصنع المحلة وجاري تركيب خط جديد بسعة 20 طنا في الساعة الواحدة وهي قدرة عالية جدًا، كما نطور المدفن الصحي، ووصلنا إلى 14 معدة جديدة بمصانع التطوير، وطورنا نحو 49 معدة وقامت الهيئة القومية للإنتاج الحربي بصيانتها".