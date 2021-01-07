  إصابة 8 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج

أصيب شخص وزوجته وأطفالهم الستة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 100 بمركز أخميم بسوهاج، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود مساعد، وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، بمنطقة الكيلو 100 بدائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وتبين من الفحص ان الحادت وقع عند نقطة الكيلو 100 في اتجاه سفاجا.

ونتج عن الحادث إصابة كل من كريمة أبوالحجاج جابر، 37 سنة، بكدمات وسحجات، وأحمد يوسف عبدالراضي، 40 سنة، بسحجات وكدمات واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

كما أصيب أبنائهم كل من «رودينا»، و«مريم»، و«فاطمة»، والرضيعة «خديجة»، و«طارق» و«زياد»، وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وكذلك سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي سوهاج، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.