فيديو.. «صحة البحيرة» تكشف كذب مريض زعم نقص الأكسجين بمستشفى دمنهور

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، رد الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي لمريض يزعم نقص الأكسجين في مستشفى صدر دمنهور، وكان يقول: «نحن في مستشفى دمنهور، الأكسجين ناقص علينا، والناس يموتون هنا»، مرددًا إياها أكثر من مرة.

وقال مرسي خلال الفيديو، إن ما قاله المريض وادعى فيه نقص الأكسجين في المستشفى غير صحيح، مشددًا على أن مستشفى الصدر كان بها 6 آلاف لتر أكسجين، وجرى تزويدها فجرًا بـ 10 آلاف لتر آخرين، وأصبحت تحتوي على 16 ألف لتر، موضحًا أن المريض دخل المستشفى الساعة 2 فجرا، وصور الفيديو في الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف: «في الفجر كان المستشفى يحتوي على 6 آلاف لتر بخلاف 70 أسطوانة ممتلئة وكان يوجد في ديوان المديرية 250 إسطوانة ممتلئة، ويجري تحريكها بين المستشفيات بحسب الاحتياجات».

وتابع: «لم يكن هناك أي تانك فارغ، وبعد ساعة ونصف أو ساعتين من دخول الحالة أصبح هناك 16 ألف لتر، وبالتالي فإن مقطع الفيديو غير حقيقي ولا أدري هدفه، وحينما نركز على مقطع الفيديو سنجد أن صوت الأكسجين واضحا.. صوت الأكسجين واضح من الماسك، يعني هو نزل الماسك عشان يصور».

وأكد، أن البحيرة بها 2200 أسطوانة تكفي محافظتين، وبالأمس جرى وضع 35 ألف لتر من الوزارة بمستشفيات البحيرة، وهو ما يعنى أن التانكات حينما تكون في خطر، يكون بداخلها 50% فقط من سعتها، أي أنها لم تصل إلى الصفر: «الوزارة مابتسيبناش، وأول ما نوصل لـ50% من التانك بنفول على طول».