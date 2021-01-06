إعفاء مدير «صدر شبين» بسبب إلقاء اسطوانات الأكسجين في الشارع

أكدت مصادر في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، أن وكيل وزارة الصحة، الدكتور فيصل جودة، أصدر قراراً بإعفاء الدكتور إيهاب محمود حليم، مدير مستشفى الصدر بشبين الكوم، من مهام عمله، وندب الدكتور أسامة منصور، مدير المستشفيات بالمديرية، للقيام بمنصب مدير مستشفى الصدر.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن القرار جاء علي خلفية واقعة قيام سائق سيارة "خدمات المستشفيات" بإلقاء 10 أسطوانات أكسجين في شارع بقرية "ميت خلف" بشبين الكوم، بعدما كانت متوجهة إلى مستشفى الصدر.

جاء قرار وكيل وزارة الصحة بعد أيام قليلة من تولي الدكتور إيهاب محمود حليم، مدير مستشفى الصدر بشبين الكوم منصبه، بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر قيام عدد من أهالي قرية "ميت خلف"، التابعة لمركز شبين الكوم، بالقبض على أحد الأشخاص يقوم بإلقاء اسطوانات الأكسجين قبل توصيلها إلى المستشفى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وتجمع العشرات لمعرفة ما حدث.

وتمكن الأهالي من الإمساك بسائق السيارة، ويُدعى "م. س. ع."، بعد قيامه بإلقاء 10 أسطوانات أكسجين على الأرض، وادعى السائق أن أحد الأطباء طلب منه توصيل تلك الاسطوانات إلى إحدى الجمعيات الشرعية، وبدا على السائق الارتباك، حيث أكد في البداية أن تلك الاسطوانات فارغة، قبل أن يعترف بأنها مملوءة بالأكسجين.

وأبلغ الأهالي مركز شرطة شبين الكوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، كما حصلوا من السائق على بطاقته ورخصة السيارة، وطلبوا منه نقل اسطوانات الأكسجين التي كانت على متن السيارة، إلى المستشفى، بعد اتصال إدارة المستشفى به أكثر من مرة، نظراً للاحتياج الشديد لها، وقاموا بالانتقال معه لتوصيلها إلى المستشفى.

وتواصل النيابة العامة في شبين الكوم التحقيق في الواقعة، بعد القبض على السائق من قبل الأهالي، وتسليمه إلى قسم الشرطة.