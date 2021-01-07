يقدم بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن عددًا من المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع، كإحدى خدمات التكافل التابعة للبنك، امتدادا لدور البنك الاجتماعي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، تصرف دفعة واحدة أو على دفعات، لتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد المستندات المطلوبة للحصول على مساعدة نقدية من بنك ناصر للحالات المرضية من بنك ناصر، وفقًا لما أوضحته سياسة البنك المعلنة.

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدة نقدية من بنك ناصر للحالات المرضية

ـ صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المدة.

ـ بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة.

ـ تقديم تقرير طبي حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة على أن يكون من مستشفى حكومي.

ـ إرفاق المستندات ببحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية يفيد بأحقيه الحصول على التمويل من البنك.

ـ تقديم مستند إشهار طلاق للمطلقة، شهادة الوفاة للأرملة، شهادة هجر للمهجورة.

الفئات المستحقة للحصول على المساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر

- أسرة المريض والأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، مهجورة العائل».

- الأيتام وأسرة المعاق والأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

- أسرة بها طالب جامعي وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومشروعات التخرج النهائية.

- الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

- الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

- أسرة بها أبناء حديثي الولادة «الأطفال المبتسرين».

- أسرة في حاجة ملحة لتوصيل مياة الشرب نقية بمنزلها.

ويهدف نشاط التكافل الاجتماعي ببنك ناصر إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، من خلال تنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنح قروض اجتماعية للمواطنين، ومنح إعانات ومساعدات للمستحقين لها، وتمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة طبقا للائحة التكافل المعتمدة من مجلس إدارة البنك.