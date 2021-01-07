أهالي الشهداء يزينون مجلسي النواب والشيوخ

قدموا أرواحهم فداءا للوطن، شهداء رحلوا بأجسادهم باقية سيرتهم وبطولاتهم في وجدان وأذهان المصريين، ولضمان التعبير عن هذه الفئة وتمثيلها داخل غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، فقد حرصت القوائم المشاركة في الانتخابات أو التعيينات التي يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تواجد أهالي الشهداء من أجل تزيين الغرف التشريعية بغرفتيها، حيث حرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وجود تمثيل لأهالي الشهداء بين مرشحيها بالقائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب، ومنهم إيمان عبدالقادر، زوجة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد والذي استشهد في 2016 في منطقة بئر لحسن، ورحاب عبدالغني في الإسكندرية وهي زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة الذي استشهد 2020 بشمال سيناء.

والد الشهيد شريف عمر

كما شملت قائمة تعيينات مجلس النواب، التي يصدرها الرئيس السيسي، بنسبة 5% من نواب المجلس، الكابتن محمد عمر، والد الشهيد شريف عمر، الذي استشهد في مارس 2016، بشمال سيناء. ووصف الكابتن محمد عمر، سعادته بالتعيين في مجلس النواب أنه وسام على الصدر.

وأضاف عمر، في تصريحات لـ«الوطن»: «القرار غير متوقع ومسؤولية كبيرة وإن شاء الله نكون على قدرها ونقدم ما فيه الخير لبلدنا وكل المصريين».

زوجة الشهيد عادل عبدالحميد

وقالت إيمان عبدالقادر، زوجة شهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد، عضو مجلس النواب، إنها سعيدة بتمثيل أسر الشهداء تحت قبة البرلمان، لاستكمال المسيرة في بناء ودعم وحماية الوطن تشريعيا ورقابيا وخدميا، محددة 3 ملفات توليها اهتماما كبيرا، وهي: الخدمي، خاصة في القطاعات الريفية التي ما زالت تحتاج لمزيد من الخدمات، وتثقيف الشباب، وكذلك المرأة، خاصة المعيلة، التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، بجانب ملف تكريم الشهداء، الذي تعتني به الدولة على أكمل وجه.

كما شملت قائمة التعيينات بمجلس الشيوخ، التي حرص الرئيس السيسي على أن يكون هناك تمثيل لأسر الشهداء بالمجلس كل من حافظ فؤاد، والد الشهيد نقيب الشرطة أحمد حافظ أبو شوشة والذي راح ضحية حادث الواحات، وعائشة عبد الغني محمد هاشم، والدة الشهيد محمد عيد بقطاع الأمن الوطني بالشرقية، والذي استشهد أمام منزله بالشرقية، فى فبراير 2014.

والدة الشهيد محمد عيد

وقالت النائبة عائشة عبدالغني، إن تعيين الرئيس السيسي واختياره لها ثقة كبيرة، مؤكدة: سنبذل قصارى جهدنا في رعاية حقوق المصريين، بصياغة الدستور أو بعض مواده.