مصدر مقرب من أسرة صفوت الشريف: حفيده تعافى من كورونا والإصابة منذ شهر

نفى مصدر مقرب من أسرة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول إصابة حفيده محمد إيهاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، قائلًا إنها لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه صحيح أن ذلك الحفيد أصيب بالوباء التاجي، ولكن منذ نحو شهر مضى، ومرض على إثره، ولكنه تلقى العلاج كاملا حتى شفي تماما منذ نحو 10 أيام.

كما أشار إلى أن ما تردد مؤخرًا جاء على خلفية الشائعات التي طالت صفوت الشريف نفسه، بأنه أصيب بكورونا، وهو ما لا يمت للحقيقة بصله، بعدما ربط البعض بين تردده على المستشفى من أجل العلاج الطبيعي بأنه مريض كوفيد 19.

وأكد أن صفوت الشريف أصبحت حالته مستقرة تماما في الفترة الحالية، كما تلقى منذ يومين إحدى جرعات الدواء المعالج لسرطان الدم «لوكيميا» الذي يعاني منه.

مصدر مقرب من صفوت الشريف: لم يصب بكورونا وحفيده بخير

كما أوضح أن الشريف يُعالج منذ فترة طويلة من «لوكيميا»، وهو ما يجعله يتردد من آن لآخر على المستشفى، آخرها مستشفى وادي النيل من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وتابع أن تغيير الدواء الذي يتناوله وزير الإعلام السابق، هو السبب في ذهابه إلى المستشفى في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل متابعة الآثار الجانية للدواء عليه، ومدى فاعليته على جسده من عدمها، حتى يتم التأكد من تغييره أو المداومة على تعاطيه.