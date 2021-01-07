للمصريين في أمريكا.. تتواصل مع مين لو وقعت في مشكلة بسبب الاحتجاجات؟

قد يتعرض المصريين الموجودون في أمريكا لأزمة ما كالاعتقال وغيره نتيجة لوجوده في محيط الاحتجاجات الدامية التي اندلعت أمس، وأدت لتعرض الكونجرس الأمريكي للاقتحام من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب بعد إلقاءه خطبة وسط حشد من أنصاره، خلفت مقتل 4 أشخاص، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقد يتطلب الأمر تدخل السلطات المصرية، لذا تستعرض «الوطن» طرق التواصل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها في مقدمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

طرق طلب الاستغاثة

الاستعانة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

يعد التسجيل في الموقع الرسمي للمنظومة من الأساسيات لتقديم شكوى او استغاثة بوزارة الهجرة، إذ تتابع المنظومة الحكومية كل الشكاوى التي ترسل إليها وترسلها للجهات المختصة كوزارة الهجرة للتحرك السريع.

ويأتي في المرحلة الثانية بعد التسجيل إدخال الاسم رباعى والبريد الإلكتروني وطبيعة الشاكي، وتتضمن اذا كان مواطنا، أو سائحا أو خدمة المستثمرين، أو جهة حكومية، أو ذو القدرات الخاصة، ثم الوظيفة والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد وصورة شخصية وبيانات الاتصال والمحافظة أو المدينة الذ يتواجد بها وأخيرا رقم الهاتف.

الاستعانة بوزارة الهجرة

- يعتبر التواصل المباشر من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة وهو Egyexpcare2020@gmail.com، من أسهل الطرق التي تمكنك من التواصل مع الوزارة وإرسال طلب الاستغاثة متضمنًا كافة التفاصيل التي حدثت معك، حتى يتثني للوزارة التدخل وحل الأمر.

- وفي الخطوة الثانية، يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتيح الرد المباشر والفوري على الشخص المرسل لشكواه.

- تاتي في المرحلة الثالثة خدمة الواتس أب التي أتاحتها وزارة الهجرة والتي خصصت أرقام للتواصل معها من خلال تطبيق الواتس آب وهم 01069613755 / 01062437210، والتي تتيح لك إرسال الشكوى وضمان وصولها بشكل سريع.