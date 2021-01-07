التفاصيل الكاملة لضبط 5 تنمروا بمعاق ذهنيا في الدقهلية: جروه بحبل

ضبطت مباحث الدقهلية، اليوم، 5 أشخاص ظهروا في فيديوهات التنمر والسخرية من شاب يعاني من إعاقة ذهنية، وربطوه من رقبته بحبل في فيديو، ثم ربطه من يده في أحد أعمدة الإنارة.

وتداولت صفحات التواصل الإجتماعي على موقع «فيسبوك» فيديوهات للواقعة، وتسببت في حالة من الغضب الشديد نتيجة الحالة التي ظهر عليها الشاب.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، برصد المتابعة الأمنية تداول فيديوهين على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيهما مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه مدير الأمن تشكيل فريق بحث بلإشراف مدير المباحث، وببحث الفيديو الأول الذي تم تداوله من وجود عدد من الشباب ينزلون الشاب الذي يعاني من إعاقة ذهنية من «توك توك» ويضعون حبلًأ في رقبته وجروه به، في واقعة تنمر وسخرية منه، ثم ظهر مقطع فيديو آخر، يظهر فيه نفس الشباب وهم يربطون الشاب المعاق من إحدى يديه بحبل بلاستيك، وأمام بكاء واستغاثات الشاب يستخرج أحدهم ولاعة من جيبه ويشعل النار في الحبل ويفك الشاب.

وبالفحص وتكثيف عمليات البحث تمكن فريق البحث من الكشف عن هوية المجنى عليه ويدعى «محمد إ. أ.»، 24 سنة وشهرته «بكار»، ومقيم بندر دكرنس طرف كفيلته وتدعى «ماجدة. م. أ»، 66 سنة ومقيمة بذات العنوان.

وحدد ضباط مباحث دكرنس الأشخاص الذين يظهروا بالفيديوهات ويأتون بأفعال الإعتداء والتنمر على« المجنى عليه وهم «محمد ا. م. وشهرته الصامولى»، 19 سنة، نقاش و «خالد ع. ر.»، 20 سنة عاطل، و«محمد ر. م.»، 21 سنة عاطل، بالإضافة لكل من: «محمد أ.» م.، 23 سنة سائق، و «أشرف ا. أ»، 25 سنة عاطل، وجميعهم يقيمون بقرية «المحمودية» دائرة مركز دكرنس.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بمقاطع الفيديو وتحريات المباحث اعترفوا في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجنى عليه والتسلية بالتنمر عليه، وتم تصوير الواقعة بمعرفتهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.