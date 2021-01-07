عزل قها يسجل 3 وفيات بكورونا.. ومبادرة لإصلاح تسرب المياه بحميات طوخ

أعلن النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب بدائرة طوخ وقها عن حزب مستقبل وطن، مبادرة جديدة للتكفل بإصلاح تسريب المياه بمستشفى حميات طوخ، والذي أثر على الخدمات في المستشفي وعمل الاسرّة بطاقة 50%، وتبرع النائب أيضًا بمستلزمات لمواجهة كورونا.

وقال النائب، إن المبادرة تأتي في إطار الوقوف مع الدولة المصرية يدًا بيد لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة المصابين بالفيروس.

وأوضح «سابق»، في بيان له، أنه قرر التدخل السريع لحل أزمة مستشفى حميات طوخ مع تسريب المياه، والذي تسبب في تقليص عدد الأسرّة التي تخدم المرضى من 50 إلى 25 سريرًا، مشيرًا إلى إعادة العمل بالأماكن المتضررة مرة أخرى في غضون أيام، حتى تعمل المستشفي بكامل طاقتها.

كما تبرع النائب بمستلزمات طبية وأوقية شخصية للأطقم الطبية ومستلزمات أسطوانات الأكسجين، لمساعدة الأطقم الطبية في مواجهة الوباء.

فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، وفاة 3 حالات متأثرين بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المتوفَّيين هم آمال سعد وهبة، 58 سنة، من قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر، ومحمد صابر محمود سالم، 30 سنة، من شبين القناطر، وسعيد صالح عبد الرازق، 50 سنة، من مدينة الخانكة.

وأوضح المصدر أن الحالات المحجوزه بالمستشفى بلغت 82 حالة.

في سياق متصل أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية للمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا covid19 بالمحافظة، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك بحضور الدكتورة ابتسام مدير إدارة الحميات بمديريه الصحة.

وبدأت «ريان» الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث جرى المرور الميداني على قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بقسم الحميات والأطفال والقلب وأماكن الترميم الجارية بالمستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور عبدالحميد نائب مدير المستشفى.

ثم جرى التوجه إلى تفقد مستشفى بنها التعليمي، حيث جرى المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الرعايه المركز والقسم الداخلي، كما جرى الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة خاصة فى قسم الرعاية لانهم هم عصب المنظومة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة أمنية مدير مستشفى بنها التعليمي.