أحداث أمريكا تشعل الصراع بين «آل مبارك» والإخوان

أشعلت الأحداث التي تجري في أمريكا حاليا بعد اقتحام أنصار ترامب الكونجرس الصراع بين آل مبارك، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعدما نشبت مشادة بين الإخواني أسامة جاويش، وعلاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عبر «تويتر».

وقال علاء في تغريدته تعليقا على الأحداث الأمريكية: «هو يناير، فيلم أم حقيقة! ما تشهده أمريكا من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونجرس الأمريكى شيء غير متوقع وأحداث لم تشهدها أمريكا ربما منذ القرن التاسع عشر، والطريف أن تويتر أغلق حساب الرئيس ترامب لمدة 12 ساعة بسبب تغريداته للتحريض على العنف enticing violence».

وعلق الإخواني جاويش، على تغريدة علاء مبارك، قائلًا: «لم يبقَ إلا علاء مبارك كي يسخر من يناير الثورة، لم يبقَ إلا أيتام الديكتاتور المخلوع الراحل مبارك كي يسخروا من الثورة وتاريخها، يناير يا علاء هي أطهر وأشرف حقبة في تاريخ مصر ويكفي أنها خلصتنا من فسادك أنت وجمالك وسوزانك وغلمانكم في الحزب الوطني».

وسخر علاء مبارك من رد العنصر الإخواني: «إيه يا أوسة زعلان ليه بس! قلعت النقاب ليه حبيب قلب مامي أنت تاخد برد كدة يا أوسة مش حمل جو الإنجليز أنت، انشف شوية كده يا أوسة واسترجل وابقى تعالى أنت ما بتجيش ليه، تعالى بالنقاب».

واستمرت المشادة بين الطرفين، ورد الإخواني جاويش: «مش بقولك ده آخرك في الصياعة يا عيلاء، بابي طلع محفظك كلمة النقاب دي كويس معلش يا لول أنا عارف إنك بتشوف كوابيس في يناير، أصل القلم كان جامد ومعلم على قفاك».

واختتم علاء مبارك، رده: «هربان ليه يا أوسة خايف من إيه روح قلب مامي أنت سألت مامي يا أوسة قبل ما تشيل النقاب، حاول تعمل راجل كدة وارجع بلدك مصر جرب أنا عارف صعبة عليك بس على الأقل نقول أوسة حاول يا ناس أوسة حاول ده راجل.. راجل ونص كمان».

واستمر التراشق، على مدار أكثر من ساعتين، عبر «تويتر»، حيث تفاعل متابعي الطرفين مع المشادة، بسبب الأحداث التي تقع في الولايات المتحدة الأمريكية.