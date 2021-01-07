طلبت مني 30 جنيها لتشتري قدرة فول.. البابا يحكي قصة سيدة عزيزة النفس

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن رقم هاتفه لم يتغير منذ أن اشتراه لأول مرة في عام 1997، لافتًا إلى أن شركات محمول عرضت عليه أرقاما مميزة بعد الرسامة، لكنه رفض: قلت لهم كفاية كده، عاوز رقمي يبقى متاح لكل الناس وأي حد ممكن يوصل له، وفي قرية من قرى بيبيعوا رقمي بجنيه.

وحكى البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قصة طريفة عن الصورة المغلوطة لدى البعض عنه وعن الكنيسة، وقال: في مرة كنا سنستقبل مجموعة كبيرة قادمة إلى كنج ماريوت صباح السبت، وفوجئت بأن المسؤول عن هذه المجموعة تسألني هتقدموا لي بيضة واحدة ولا بيضتين.

وأضاف: كنج ماريوت سنة 1971 تتبع مرسى مطروح وبعدها جرى نقل تبعيتها إلى الإسكندرية، وعندما جرى ترسيمي كأسقف في عام 1997 أصبحت مسؤولا عنها، وهي منطقة صحراوية مفتوحة وتستقبل الهجرات الداخلية، والناس بتيجي بمنتهى البساطة وإمكانياتها قليلة وتعليمها قليل، ولدي ذكريات كثيرة هناك.

كما حكى البابا قصة تعبر عن عزة نفس سيدة، طلبت منه 30 جنيهًا لكي تشتري قدرة فول تتكسب الرزق منها، وقال: مرة واحدة طلبت مني 30 جنيه عشان تشتري قدرة فول وتعيش من رزقها، ولما حاولت أديها 50 رفضت واديتها 30 بس، وبعد 6 شهور رجعت لي الـ30 جنيه.

وحكى البابا أيضًا، قصة أخرى، لكنها كانت مؤسفة وتعرض لها في كنج ماريوت، وقال: قصة تانية، واحد قال لي عندي طفل عنده 3 سنين وكل ما يشرب مياه يقول لي بطني يا بابا، لكن كانوا بيشربوا المياه من الجركن، وطلع جركن مبيدات حشرية، غسلوا وادى المياه للولد.