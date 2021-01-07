تواضروس: السيسي رئيس لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة تفرحهم جميعا

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكنيسة في ليلة عيد الميلاد تقليد رائع صحح أمورا كثيرة، وشيء جميل أن يهنئ الرئيس المصريين من داخل الكاتدرائية، وهو أمر مفرح لكل المصريين وهي زيارة قصيرة، وآثارها كبيرة جدًا، مشددًا على أنه الدور الذي يجب أن يقوم به لأنه رئيس لكل المصريين.

حفاظنا على المحبة سيجعل مصر تتقدم

وأضاف البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: من الكلمات الجميلة التي يرددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لازم نكون واحد، ويجب أن نحافظ على محبتنا وهو ما سيجعل هذا البلد يتقدم إلى الأمام.

زيارة الرئيس ترسخ الاستقرار

وتابع: أول مرة زارنا الرئيس كان خبرًا لكل وكالات الأنباء في العالم، وفي دولة كان رئيسها في اجتماع أخبروه في الخبر، هذه صورة نصدرها إلى العالم عن مصر، وهي خطوات من أجل استقرار المواطنة، وكل إنسان على أرض مصر هو مواطن، والمواطنة تسبق الاعتقاد الديني.

وأردف أن مصر وطن يشرف المصريين بسبب تاريخها وحضارتها، ذاكرًا واقعة طريفة مر بها إذ قالت له سيدة إن مصر عبارة عن بلد تقف على الناصية في إشارة منها إلى مكانتها الكبيرة لكنها اختارت التعبير عما يجول بخاطرها بطريقة بسيطة: مصر وطن يشرفنا كتاريخ وحضارة وجغرافيا، ومرة كنت أزور محافظة، وسيدة قالت لي مصر بلد على الناصية، وده معناها إنها مميزة لأن البيت اللي بيبقى على الناصية بيبقى غالي.