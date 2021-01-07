البابا: لا نتعرض للاضطهاد في مصر.. وأي مجتمع يعاني من المشكلات

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية كانت هي الأحب إلى قلبه من بين زيارات زعماء العالم لها.

الكنب أكثر ما أثار انتباه ماكرون في الكاتدرائية

وأضاف البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: أكثر ما أثار انتباه ماكرون هو كثرة الكنب وقلنا له إننا خصصناها لكي يجلس الناس عليها.

الاضطهاد كلمة بغيضة وأرفضها تماما

وتابع أنه دائمًا ما ينقل الصورة المعبرة عن العلاقات القوية بين أطياف الشعب المصري لزعماء العالم، واصفًا كلمة الاضطهاد التي يزعم البعض أن مسيحيي مصر يتعرضون لها بـ الكلمة البغيضة: أؤكد دائما لزعماء العالم على العلاقات الطيبة التي تجمعنا كمصريين، وهذا الأمر نعمة من عند الله، ودايما يسألوننا عن الاضطهاد، وهي كلمة بغيضة تماما، وعندنا مشكلات زي ما بيحصل في أي مجتمع ونعمل على حلها كأسرة واحدة.

وأردف أنه يرفض تماما كلمة الاضطهاد الديني التي يسألها عنه بعض الزعماء لدى اللقاء به، وأنه حريص على تصحيح أي صورة مشوهة عن مصر: وعندما تحدث مشكلة في قرية ما فإن هناك بمصر 5000 قرية، وعندما يتصرف أشخاص بغير حكمة فإنهم يحاكمون وأنا أرفض تماما كلمة الاضطهاد التي يسألنها عنها بعض الزعماء وأقول إنه لا وجود لها بمصر، وعمومًا فنحن حريصون على على تصحيح أي صورة مشوهة.