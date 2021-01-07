القراءة والتغلب على الخوف.. البابا يكشف أهم ما تعلمه من والده

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه قضى طفولة سعيدة مع والده ووالدته، وعاش تنوعًا كبيرًا، معربًا عن أنه يشكر الله على هذه النعمة: مكنتش متدلع لكني قضيت طفولة سعيدة للغاية وأكثر ما يزعجني أن يبكي الطفل دون أي حول ولا قوة، فنحن كبار ويجب أن نحتضنهم وأنا منجذب للطفولة لأنني أتعلم من الأطفال بسبب البراءة والبساطة والتلقائية وبعض ألفاظهم.

وحكى البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، موقفًا طريفًا تعرض له بعدما مازحته طفلة، وقال: أب وأم كان عندهم بنتين 6 سنوات و4 سنوات.. كلموني رديت عليهم 3 مرات بـ حاضر، فالبنت الكبرى قالت لأمها هو أبونا اسمه حاضر؟.

وتابع: أبي كان له تأثير كبير في تكوين شخصيتي ووجداني وعلمني الكثير، من صغري كان والدي مهتما بنا والتربية ولما كنا بنروح مكتب البريد أو السكك الحديدية يقعد يعلمني كل حاجة ويعلمني إزاي أقرأ كل كلمة على التذكرة، وأتمنى كل أب يعمل كده.

وواصل: في طريق مدرستي كنت بعدي على سجن سوهاج، وكنت بخاف من العسكري، فأخدني زيارة للسجن، ودخلت هناك وخرجت 20 مرة عشان أتعلم مخفش، وكنا نتابع قراءة جلال معوض لمقالات محمد حسنين هيكل، وكان والدي يطلب مني أن أضع خطًا تحت كل كلمة لا أفهمها، وكنت لا أفهم معنى الديمقراطية والشيوعية مثلًا.

وأكمل: أحب الكتابة والقراءة حتى الآن، معظم كتاباتي في المجال الروحي وأحاول الاهتمام بالشباب، وعملت كتاب بعنوان ثلاثيات، فالحياة مليئة بالثلاثيات الهامة ورصدتها في كتابي.