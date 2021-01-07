تعرف على بطلة إعلان عمرو دياب الجديد «حلم الغنا».. (صور)

خطفت فتاة الأنظار بعد ظهورها مع الفنان عمرو دياب في إعلانه الجديد «حلم الغنا» الخاص بإحدى شركات الاتصالات المصرية والذى تم على غناء أغنية «محسود» احدى أغنيات البوم عمرو دياب الجديد «يا أنا يا لأ» الذى طرح عبر المنصات الالكترونية قبل أيام.

وعلمت «الوطن» أن الفتاة بطلة الإعلان هي مطربة شابة تدعى صافى صفوت من مواليد 18 ديسمبر ودرست الموسيقى، وتم اختيارها عن طريق مسابقة تم اطلاقها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» طلب من خلاله فتاة ذات صوت جيد للغناء مع مطرب مشهور، فتقدمت للمسابقة بغناء أغنية الجو جميل، ولم تكن تعرف أن صاحب المسابقة هو عمرو دياب، وقام «دياب» باختيارها بعد ان وجد صوتها مناسب لطبقة صوته.

يذكر أن أغنية محسود من كلمات الشاعر السعودي تركي ال الشيخ وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وهي: فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ، مستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على أغنية المطرب عمرو دياب الجديدة «محسود»، وذلك على حسابه الرسمي على موقع «تويتر».

@amrdiab أنا الي اعرف ان الاغنيه تنجح بعد نزولها ... لكن عمري ماشفت اغنيه نجحت قبل نزولها???? نمسك الخشب — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 20, 2020

وقال «آل الشيخ» موجها حديثه للهضبة: «أنا اللي أعرف إن الأغنية تنجح بعد نزولها.. لكن عمري ما شفت أغنية نجحت قبل نزولها.. نمسك الخشب».

وشارك رامي صبري في التحدي وغنى الأغنية بصوته وعلق عمرو دياب على مشاركة رامي صبري في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، نشر فيها الأغنية بصوت رامي وعلق قائلًا: «الله الله الله إيه الحلاوة دي.. المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت».

كما شارك الشاعر تامر حسين في التحدي، ونشر مقطعًا مصورا له وهو يغني محسود، فيما علق عمرو دياب على الفيديو بعد أن أعاد نشره قائلًا: «برافو يا تامر»

وشارك الفنان رامي جمال في تحدي محسود وعلق «قبلت تحدي صديقي تامر حسين وغنيت محسود للهضبة عمرو دياب وكلمات معالي المستشار تركي ال الشيخ والحان صديقي خالد عز والله عملتوا حاله حب ونجاح وروح جميله وجمعتوا الحبايب بالفن يارب يعجبكم صوتي فيها» ورد عليه الهضبة قائلًا «الله الله براڤو يارامي احسنت».