إصابة 5 في تصادم دراجة بخارية بـ«توك توك» بالفيوم

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية مع «توك توك» بإحدى الطرق بين قريتين بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة للمركبتين، ما أسفر عن تصادمهما بالمواجهة وانقلابهما بالطريق، وإصابة مستقليهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وأنّ سيارات الإسعاف في طريقها لإسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، أنّ الحادث وقع بين دراجة بخارية وتوك توك على الطريق الواقع بين قريتي المعصرة وكفر محفوظ بنطاق المركز.

وبيّنت التحريات أنّ المصابين هم محمد راضي عبد الحميد (30 عامًا)، عمرو كمال كامل (32 عامًا)، ومحمد حمدي سلامة (24 عامًا)، ومنى كمال محمود حميدة (45 عامًا)، وسيد عبد الرحمن سيد مسعود (54 عامًا)، وأنّ جميعهم أُصيبوا بإصابات متنوعة وكدمات مختلفة بجميع أنحاء الجسد.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لفحص المصابين وعمل الأشعة اللازمة لهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وظهر من المعاينة الأولية للحادث أنّه وقع بسبب السرعة الزائدة للدراجة البخارية والتوك توك، حيث أنّ قائد الدراجة البخارية حاول عبور الطريق بسرعة بجوار سيارة حتى لا يسير خلفها، وأثناء محاولة تخطيه السيارة وبسبب السرعة الزائدة للتوك توك المقابل له في الطريق تصادما بالمواجهة بسبب عدم تمكنهم من تفادي بعضهما البعض ما أسفر عن انقلابهما وإصابة مستقليهما.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.