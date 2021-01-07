مصدر يوضح البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا من الأطفال

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن البروتكول العلاجي المستخدم للأطفال هو نفس البروتكول العلاجي المستخدم للكبار مع اختلاف بعض الأمور، وحذر المصدر من خلال «الوطن» في حالة ظهور أي أعراض على الأطفال يجب الذهاب إلى الطبيب المتخصص وعدم إعطاء الأدوية بدون استشارة الطبيب المتخصص.

وجاء البروتكول العلاجي علي النحو التالي..

- الحالات البسيطة

مسكن وخافص الحرارة بارسيتامول

مضاد حيوي لا يوجد داعي له إلا في حال حدوث عدوى بكتيرية وتظهر في التحاليل أو الأشعة.

- الحالات المتوسطة واستلزم حجزا بالمستشفى

مسكن وخافص الحرارة بارسيتامول

مضاد حيوي للحماية من حدوث عدوى بكتيرية داخل المستشفى الجرعة حسب وزن الطفل مثال (زيثرومايسن و سيفترياكسون)

مضادات التجلط جرعات وقائية أو علاجية حسب تحليل d-dimer

مضادات الفيروسات لا يستخدم ريميدسيفير أو فافيبرافير

- أعراض شديدة (محجوز بالعناية المركزة)

خافض للحرارة ومسكن بارسيتامول

مضاد حيوي واسع المجال سيفبيم وزيثرومايسن وفانكوميسن (ترجع الطبيب المعالج لاختيار أنواع المضادات الحيوية)

مضادات التجلط جرعة علاجية حسب وزن الطفل

مضادات الفيروسات ماعدا فافيبرافير ولا ريميدسيفير

بالنسبة لأدوية الديكسا أو Tocilizumab الجرعة حسب الوزن ويعطى في حال حدوث تدهور سريع للحالة أو تدهور في الأشعة المقطعية

إعطاء المحاليل والأكسجين طبقا للحالة ورأي الطبيب المعالج لها

لا تعطى أدوية منع التجلط في حال وجود مشاكل في السيولة عدد صفائح دموية منخفض أقل من 50 ألف أو inr أكثر من 1.5 أو وجود نزيف.