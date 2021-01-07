السيطرة على حريق هائل بمخزن زيوت بالبحيرة دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن زيوت بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود، بعد أن دفعت نقطة الإطفاء بثلاث سيارات للسيطرة على الحريق، ولم تقع أي خسائر في الأرواح، فيما أصيب أشخاص باختناق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، دفعت بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمخزن زيوت بقرية التوفيقية التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمخزن زيوت بقرية التوفيقية التابعة لمركز ايتاي البارود.

وانتقل ضباط المباحث بمركز الشرطة وقوات الحماية المدينة لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المخزن، وتم السيطرة على الحريق.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.