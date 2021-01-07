المشروعات الصغيرة: نهدف لتوطين صناعة السيارات العاملة بالغاز

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا لتحويل السيارات للعمل بالغاز يشارك فيها عدد كبير من الجهات الحكومية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتحويل عدد أكبر من السيارات للعمل بالغاز.

الإحلال سيجري تطبيقه للسيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على فضائية «DMC»، أن نظام الإحلال سيجري تطبيقه للسيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما، ويجب على المواطنين الدخول على الموقع الرسمي لمعرفة متطلبات وشروط الحصول على سيارة جديدة ضمن المبادرة، والمبادرة الثانية تقتضي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وتستهدف تحويل 150 سيارة خلال 3 سنوات لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

نهدف إلى توطين الصناعة عبر التجميع المحلي

وأوضح أن السيارات التي سيتم شرائها بدلا من السيارة القديمة ستعمل بالغاز الطبيعي بجانب عملها بالبنزين، كما أن وزيرة التجارة والصناعة تهدف إلى توطين الصناعة عبر التجميع المحلي حتى تكون التكلفة أقل على المواطنين: «ده مش هيعلي السعر، بالعكس هيقلله».

الموافقة على إنشاء 22 محطة غاز طبيعي

وأكد أن استراتيجية تصنيع السيارات مع الوزارت المختلفة تضمن البنية التحتية الخاصة بمحطات الغاز التي ستمد مثل تلك السيارات بالغاز الطبيعي، وتم الموافقة على إنشاء 22 محطة غاز طبيعي جديدة، كما أن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي تم تحويلهم في مصر، و285 محطة للغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن تحويل السيارات هام لمعدلات الوفر التي توفرها لصاحب السيارة، كما أن وزيرة البيئة أكدت أن كل ألف سيارة سيتم تحويلها للعمل بالغاز، وستؤدي إلى وفرة في الموازنة العامة للدولة تصل لمليون دولار: «الشروط موجودة لعمليات الإحلال فقط، وهناك قروض ميسرة يتيحها البنك المركزي لشراء سيارات جديدة بفوائد أخرى أعلى من الـ3%».