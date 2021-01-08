جمعية خيرية تواجه كورونا بـ أجهزة طبية ووجبات وفرش استراحات أطباء

قال عماد عوض رئيس جمعية البر والتقوى المصرية بدمياط، إن الجمعية صرفت 7.5 مليون جنيه خلال الموجة الأولى من أزمة فيروس كورونا، على شراء أنابيب الأكسجين ومنح حالات العزل المنزلي بالأدوية والوجبات، مع شحن عدادات كارت الكهرباء وشراء أنابيب البوتجاز.

وأضاف «عوض»، لـ «الوطن»: «قمنا أيضا بدعم العمالة غير المنتظمة من خلال توزيع الوجبات خلال الموجة الأولى وصرف كمامات وجوانتيات على المستشفيات بالموجة الثانية مع توفير المستلزمات الدوائية، مثل الكمامات والجوانتيات وتعبئة أنابيب الأكسجين».

وأردف قائلا «دشنا مبادرة لتوزيع 1000 أسطوانة أكسجين بمستشفيات الحميات والصدر، علاوة على صرف كمامات وجوانتيات يوميا كما قمت ليلة أمس بتعبئة 185 أنبوبة أكسجين على المواطنين بمنازلهم».

كما قامت الجمعية بإصلاح جهاز منظار جراحي بمستشفى التخصصي بدمياط، ومد المستشفى بمعظم المستلزمات من جوانتيات وماسكات ودعم المرضى والمساهمة في فرش استراحات للاطباء بذات المستشفى مع تكليف ثلاث بنات من متطوعات البر والتقوى بالعمل بمعهد الأورام بدمياط، براتب من الجمعية لمساعدة المرضى والإدارة

هذا وقامت الجمعية خلال موجة كورونا الثانية بملء 1000 اسطوانة أكسجين لمستشفى الحميات والصدر بدمياط بمعدل 85 اسطوانة يوميا على نفقة الجمعية مع المساهمة في تشطيب عناية الأطفال بمستشفى الأميري بدمياط بالأيبوكس والسيراميك والمساهمة في مستلزمات العزل ومد مستشفى سعد بدمياط بمستلزمات الأطباء من ماسكات وجاونتيات.

هذا وقامت الجمعية ببناء وتشطيب واستصدار رخص نقطة إسعاف البصارطة بالكامل على نفقة الجمعية، وعمل ترميمات بمبنى الإدارة العامة للإسعاف بدمياط، ومد الإدارة الصحية ومديرية الصحة بأجهزة عرض، وافتتاح عيادات البر والتقوى بفارسكور والانتهاء من المرحلة الأولى لمستشفى البر والتقوى بمركز دمياط.