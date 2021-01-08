إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في أمريكا.. والإجمالي العالمي 88 مليونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا غير مسبوق في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث وصلت في آخر 24 ساعة إلى أعلى معدلاتها بأكثر من 274 ألف إصابة جديدة، في زيادة جديدة عن الرقم القياسي السابق 261 ألف إصابة، في يوم 6 يناير الجاري، وذلك وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وصل معدل الوفيات في البلاد لأعلى رقم بلغ 4.134 ألف حالة وفاة جديدة، وهو رقم غير مسبوق في معدل الوفيات بـ «كوفيد - 19»، ليصل إجمالي الوفيات داخل أمريكا إلى 374 ألفا، بينما تجاوز إجمالي الإصابات حاجز الـ 22 مليون إصابة.

وبلغ عدد حالات دخول المستشفيات بسبب كورونا 132 ألفاً و51، مسجلاً رقماً قياسياً لليوم الرابع على التوالي حتى وقت متقدم من الليلة الماضية، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

ولم يقتصر الأمر على أمريكا فقط بل سجل العالم نفسه أعلى معدل إصابات يومي على الإطلاق، بلغ 820 ألف إصابة، وهو ما رفع إجمالي الإصابات حول العالم إلى أكثر من 88 مليون إصابة، بالإضافة إلى الوفيات التي ارتفعت إلى 1.906 مليون، بعد تسجيل 14 ألف حالة وفاة، وجاء ذلك بعد تسجيل إصابات عديدة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا المستجد، والتي أشار العلماء أنه أكثر عدوى من النسخة الأصلية من الفيروس بنسبة تتجاوز الـ 50%.

ورفعت مجموعة من الدول إجراءات العزل العام على أرضها في محاولة لكبح زيادة الإصابات الجديدة، ومنها إسرائيل التي قررت فرض إجراءات جديدة بالرغم من الإغلاق الشامل المفروض منذ 27 ديسمبر الماضي، حيث قررت السلطات الصحية إقامة الشرطة المزيد من الحواجز على الطرق لتشديد قيود التنقل، بالإضافة إلى إغلاق معظم المدارس ومزيد من الأعمال لمدة أسبوعين، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وألزمت الحكومة البريطانية كل القادمين إليها تقديم فحص سلبي لـ"كوفيد-19" يتم إجراؤه في فترة أقصاها 72 ساعة قبل الزيارة، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس على أرضها ومنع تفشي طفرات جديدة، وكان ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض إغلاق شامل جديد في عموم المملكة المتحدة.