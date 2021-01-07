85 فريقا طبيا لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، استعداداتها لبدء مبادرة «100 مليون صحة» لمتابعة حالات العزل المنزلي المصابين بفيروس كورونا المستجد، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء الاستعداد لتنفيذ مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل فرق زيارات عزل منزلي وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية، لمتابعة تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم، والتسجيل على منظومة «co trace»، وذلك حتى تتمكن فرق الرعاية الأساسية من متابعة الحالات.

وأضاف «مكي»، أنه تم تشكيل 85 فريقًا من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة، بواقع 51 فريق اتصال تليفوني، و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية على أتم استعداد لتنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية انطلقت مرحلتها الأولى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتنطلق تباعًا بجميع المحافظات.

ومن جهة أخرى، خصصت وزارة الصحة مستشفي المنصورة العام الجديد «الدولي» لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في الدقهلية، ويضم مركز توزيع اللقاح أطباء متخصصين لشرح اللقاح وأهميته، ويتولى متابعة الحالة الصحية للمواطن بعد التطعيم، وتقديم كافة النصائح اللازمة في هذا الشأن في أي وقت.

ودربت مديرية الصحة مديري المستشفيات ومديري العزل والعناية بحضور المشرف العلمي بالوزارة لإقليم الدلتا على بروتوكول العلاج المحدث وناقشت مستجدات الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد شوقي المشرف العلمي بالوزارة لإقليم الدلتا، والدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية، وحضور مديري المستشفيات ومديري العزل والعناية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية للتدريب على بروتوكول العلاج المحدث والجديد في علاج ومتابعة حالات العزل المنزلي.

وشدد وكيل وزارة الصحة على مديري المستشفيات للمتابعة اليومية والمستمرة لشبكات الأكسجين للوقوف على مدى توافر مخزون الأكسجين، وذلك كل ست ساعات يوميًا، والتأكد من سلامة المخارج والصيانة الدورية لها.