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إصابة مدرب غزل المحلة والمدير الإداري بفيروس كورونا

كتب:

أحمد فتحي ورفيق ناصف
10:06 ص | الجمعة 08 يناير 2021
صوره ارشيفية لفريق غزل المحلة حج

صوره ارشيفية لفريق غزل المحلة حج

أصيب الكابتن «طارق غيده»، المدرب العام لفريق غزل المحلة، و«سرور شحاته»، المدير الإداري، بفيروس كورونا، وخضعا للعزل المنزلي وبروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة حفاظا علي حياتهما.

وقالت مصادر بالنادي، اليوم، إن الأعراض ظهرت على الكابتن طارق والكابتن سرور ونصحهما الأطباء بضرورة الخضوع للعزل وتلقي العلاج المقرر لفيروس كورونا.

ويباشر القطاع الرياضي بنادي غزل المحلة برئاسه المحاسب حسام عزو والكابتن خالد عيد المدير الفني والكابتن طه السيد الاستعدادات لمباراة نادي الجونة غدا علي أرض استاد غزل المحلة ضمن لقاءات الدوري العام الممتاز.

 

 

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