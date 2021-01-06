"الإسكان": 85% نسبة إنجاز مشروع تطوير "عين الصيرة وأهل مصر"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، وتشمل بحيرة عين الصيرة وممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، ضمن جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، واستعادة دورها التاريخى والحضارى والثقافى. وقال «الجزار»، إنّه جارٍ تطوير منطقة عين الصيرة، بنسبة إنجاز 85%، ويضم المشروع 3 مطاعم، وكافيتريا أمام متحف الحضارة، وملاهى أطفال، وساحة الشاى، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافيتريا بالجزيرة، وجلسات بمنطقة اللسان.

وأضاف الوزير أنّه جارٍ تنفيذ مشروع «ممشى أهل مصر» على كورنيش النيل، بنسبة إنجاز فى القطاع الأول 95%، وتضم المرحلة الأولى ممشى أفراد متدرج المناسيب على الكورنيش بطول 4.7كم، و5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلاً تجارياً، و3 جراجات تسع 180 سيارة، و3 مدرجات بأطوال 315 متراً وتسع 1240 فرداً، ومسرحاً بمساحة 275م2 ويسع 772 فرداً.

وأوضح أنّ القطاع الثانى من مشروع الممشى بطول 3.2كم، وأشار إلى أنّه جارٍ تطوير مثلث ماسبيرو، وتنفيذ مشروع الأبراج، وتطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فداناً، لتنفيذ عمارات سكنية، ومول تجارى فندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية.