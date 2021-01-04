«التنمية المحلية»: غلق 16 ألف محل بسبب عدم الالتزام بالمواعيد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن كل الأجهزة التنفيذية بدأت العمل أمس لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، حتى نزلت إلى المواقف العامة ومرت على المحال العامة والمراكز التجارية والأسواق، وهو ما خلق نوعًا من الإلزام للمواطنين، مشيرًا إلى أنه جرى رصد نحو 443 مخالفة فورية في محافظة القاهرة بالأمس في أماكن مختلفة، و463 مخالفة في محافظة القليوبية، و350 مخالفة في محافظة المنيا، و200 مخالفة في الفيوم.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، الذي يعرض عبر شاشة dmc: «هدفنا من كل هذه الإجراءات التذكير والتأكيد والتنبيه على أن الدولة المصرية مستمرة في عمليات المتابعة، ليس فقط في المواقف العامة والمحال التجارية، لكن في كل الأسواق أيضًا».

غلق 6312 مقهى بسبب المواعيد والشيشة

وتابع أنه بالنسبة إلى تقرير أمس الخاص برصد مخالفات مواعيد الغلق طبقًا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الذي نُفذ بداية من 1 ديسمبر حتى 3 يناير 2021، جرى غلق 16 ألف محل وتصدرت المقاهي هذا القرار بواقع 6312 مقهى، بالإضافة إلى أنها كسرت الحظر واستخدمت الشيشة وجرى مصادرة الشيش، وهذا الغلق يسري لمدة أسبوع.

وأردف أنه جرى غلق نحو 2431 ورشة و5494 محل و82 سوقًا و296 مطعمًا، لافتًا إلى أنه جرى غلق 15145 سنتر تعليمي من أجل المحافظة على صحة الأهالي في المحافظات المصرية للوقاية من شر فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيجري تحرير المخالفات الخاصة بعدم ارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة والأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها تحقيق التباعد الاجتماعي مثل الأسواق اليومية والمنشآت الحكومية ودور العبادة والبنوك والشركات والجمعيات والمحال والمراكز التجارية ودور السينما والمسارح وقصور الثقافة والأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية، أما السيارات الخاصة فإنه لا ينطبق عليها الغرامات بالإضافة إلى المترجلين في الشارع.