للبنات والسيدات.. تفاصيل 9 وظائف للعمل من المنزل في ظل كورونا

العمل من المنزل بات فرصة يبحث عنها الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا ووقوع حالات وفاة، وعليه طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عدد من الوظائف بعدد من المحافظات التي تناسب الذكور والإناث.

الوظائف المتاحة للعمل من المنزل اليوم

وظيفة خدمة عملاء

اسم الشركة: ليمبو ليمبو لخدمات السيارات.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 21 – 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

وظيفة مسؤول تسويق الكتروني

اسم الشركة: شركة أوشاليت للتسويق العقاري.

مقر العمل: البساتين - الشروق - القاهرة الجديدة - جاردن سيتي - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 جنيه.

وظيفة مسؤولة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: أبو حمص - إدكو - البحيرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

وظيفة مسؤولة خدمة العملاء

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: أبو قير - الإسكندرية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

وظيفة مسؤولة مبيعات داخلية

اسم الشركة: كاريزما.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 10000 جنيه.

وظيفة مندوب تسويق

اسم الشركة: دراجو لخدمات الأمن والحراسة.

مقر العمل: قويسنا - مدينة السادات - المنوفية.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 19 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

وظيفة مسؤول تصدير

اسم الشركة: اليكس جرين للاستيراد والتصدير.

مقر العمل: النوبارية - البحيرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

وظيفة مصممة جرافيك

اسم الشركة: جرين فارمسي.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة - ‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة تلي سيلز

اسم الشركة: فولسبيد للتجاره والتوريدات.

مقر العمل: العجوزة - الجيزة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب: ذوى الاحتياجات الخاصة كالإعاقة الحركية الخفيفة، واستخدام العكاز.