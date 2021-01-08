ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق «توك توك» للاستيلاء على المركبة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جُثة لأحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية بقرية العدوة بدائرة المركز والعثور بجوارها على سلاح أبيض «كتر».

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية إلى تحديد شخصية المجني عليه «سائق مركبة توك توك مُقيم بدائرة المركز»، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا باتفاقهما على استدراج أحد قائدي مركبات «توك توك» لمنطقة نائية والتخلص منه بقتله والاستيلاء على ما بحوزته وإعدادهما سلاح أبيض «كتر» لتنفيذ مخططهما، حيث استدرجا المجني عليه بزعم توصيلهما ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة تعديا عليه بالسلاح الأبيض مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وألقياه بمكان العثور واستوليا على مركبة «توك توك» وهاتفه المحمول.

عقب ذلك قاما باستدعاء «سائق - مقيم بدائرة المركز» لمقابلتهما وأخبراه بالواقعة حيث قام بقيادة مركبة «توك توك» وتوجهوا إلى «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق» وسلموه المركبة المشار إليها لبيعها وأمكن ضبط الآخرين وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمين أقرا بها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط «مركبة توك توك - الهاتف المحمول المُستولى عليهما».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.