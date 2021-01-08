وفاة «فرح» بعد أشهر من الغيبوبة في المنوفية: مرضها شديد الندرة

توفت فرح سامي الجمال، طالبة الثانوية العامة، المعروفة إعلاميا بـ«طالبة الغيبوبة»، بعد صراع طويل مع المرض، على خلفية إصابتها بمرض شديد الندرة، حيث كان جسدها ينتج الأنسولين 3 أضعاف الإنسان العادي، وهو الأمر الذي تم اكتشافه بعد سنوات من التعب والإرهاق، والسقوط المتكرر والدخول في غيبوبة، وتركيب المحاليل التي لم تنقطع عنها طيلة أشهر وسنوات.

تعود قصة الطالبة «فرح»، إلى عدة سنوات ماضية عندما قررت أسرة الطالبة التي تسكن مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أن تنقلها إلي معهد الكبد القومي بالمنوفية، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها من الأطباء، أكدوا لأسرتها أن حالتها شديدة الندرة من الممكن أن تحدث لكل شخص بين عشرة ملايين، وقرروا استئصال جزء من البنكرياس المتسبب في زيادة نسبة الأنسولين في الدم، ونجح الأطباء في العملية وتحسنت حالتها ولكن ساءت من جديد .

«فرح»، وصفت معاناتها في تصريحات سابقة: «أعاني من إفراز البنكرياس للأنسولين، والأطباء قرروا يستأصلوا جزء من البنكرياس، واستأصلوا الطحال معاه، وبعدها بشهر قرروا استئصال البنكرياس كله والمرارة وجزء من الأمعاء، وأصبحت مريضة سكر، وأتمني إني اخرج للشارع تاني واتفسح، لأني دايما معلقة محاليل 24 ساعة ولو شيلتها يغمي عليّ»، بينما أكد والدها أن الأطباء أبلغوه بأن مرضها شديد الندره في العالم .

وسادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة سرس الليان حزنا علي وفاة الطالبة التي كانت محل اهتمام الجميع علي مدار السنوات الأربعة الأخيرة، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قصة فرح بعد وفاتها مطالبين الجميع بالدعاء لها وأن يرحمها الله بواسع رحمته، حيث كتبت إحدى صديقاتها: «مصدومة ومش مصدقة نفسي ربنا يرحمك يا أختي ويصبرنا علي فراقك..الناس كلها زعلانه عليكي كأنك اختهم أو بنتهم ربنا يرحمك يا فرح».