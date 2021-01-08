بنسبة 20%.. تراجع الإصابات بكورونا في المنوفية

تراجعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل الصحي بمحافظة المنوفية، خلال الأيام الاخيرة الماضية، بمعدل يتراوح بين 5% و 20%، كما شهدت مستشفيات العزل إنخفاض في أعداد المشتبه في إصابتهم بالفيروس والمترددين علي مستشفيات الفرز.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات نسبيا خلال الأيام القليلة الماضية، ورجح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، سبب ها التراجع بأنه جاء نتيجة توجيهات الدولة بارتداء الكمامات والغرامات التي تفرضها على المخالفين، بجانب تخوف المواطنين من الإصابة في ظل صعوبة توفير تنفس صناعي وأسطوانات أكسجين.

وأكد مصدر مسؤول بمستشفي تلا المركزي، انخفاض أعداد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بنسبة 20 % .

كما أكد مصدر بمستشفي حميات منوف، تراجع أعداد المترددين علي المستشفى من مصابي فيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ، مرجحا بدء انكسار الموجة الثانية للفيروس، فيما أكد مصدر بمستشفي أشمون تراجع معلات الإصابة خلال اليومين الماضيين.

وتستعرض «الوطن»، مستشفيات العزل الـ 18 في محافظة المنوفية، من بينها : «مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي، ومستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة، ومستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي» .