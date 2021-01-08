فض 3 أفراح وحملات على البناء المخالف بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والافراح المقامة بالمخالفة، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ،، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لمتابعه تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهه إنتشار فيروس كورونا، أسفرت عن فض فرح شعبي كبير مقام بالمخالفة بقرية بُردين ، كما تم فض فرح بقاعة أفراح بطريق شرويده وتغريم المخالفين أربعة آلاف جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض فرح بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق لمنع التجمعات حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الاجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشددا علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء إستمرار أعمال اللجان الدوريه المشكلة للمرور علي الأراضي الزراعية والمناطق السكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي وبدون الحصول علي تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بالمركز بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 150متر وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض، فضلاً عن إزالة تشوينات علي الأرض الزراعية بناحية الوحدات المحلية بسعود وقهبونة وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع قسم الشرطة منزلا مكونا من طابقين وغير مأهول بالسكان بمنطقة منية المكرم بالمدينة، بعد إنهيار أجزاء منه، وتم تأمين الموقع والاطمئنان على عدم وجود أية تداعيات ناتجة عن إنهيار المنزل سواء بالأرواح أو المنشآت أو المبانى المجاورة وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الارض.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي والجمعيه الزراعية حمله لإزالة سور من الطوب الدبش الأبيض بطول 6 متر طولي وتمت الإزاله كلياً في المهد واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.