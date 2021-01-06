محافظ الشرقية ومساعد وزير الزراعة يبحثان تطوير مراكز تجميع الألبان

عقد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مساعد وزير الزراعة، الدكتور إيهاب صابر، لبحث ومناقشة إجراءات تطوير مراكز تجميع الألبان، طبقاً للمواصفات القياسية المحددة، وللمساهمة في زيادة الإنتاجية، وذلك في حضور المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري.

أكد المحافظ أن الشرقية تُعد محافظة زراعية، وتضم ثروة حيوانية داجنة ضخمة، تتطلب مزيداً من التوسع في إقامة وتطوير مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاجية، مشيداً باتجاه وزارة الزراعة نحو تنفيذ خطة تطوير مراكز تجميع الألبان، ونقلها من الصورة العشوائية إلى صورة محكمة، تضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج أو التصنيع، والحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية و القياسية.

وأوضح مساعد وزير الزراعة، خلال اللقاء، أن تطوير مراكز تجميع الألبان يمثل نقطة انطلاق للحفاظ على صحة المواطن، وكذلك الحصول على ألبان خالية من الأضرار ومسببات الأمراض وعالية الجودة، لافتاً إلى ضرورة تشجيع المربين والمزارعين على الاستفادة من القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي، بفائدة 5%، للبدء فوراً في تطوير مراكز تجميع الألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه، أكد مدير الطب البيطري أن المديرية، بالتعاون مع مديرية الزراعة، انتهت من حصر الثروة الحيوانية والداجنة، ويجري حالياً التنسيق والعمل لتطوير مراكز تجميع الألبان، والاستفادة من القروض البنكية المقدمة، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على 16 طلباً مقدماً للبدء في أعمال التطوير، طبقاً للمواصفات القياسية، ولمواكبة المعايير الدولية، للحصول على ألبان عالية الجودة، مع ومرعاة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية.