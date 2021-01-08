بشائر الجمعة.. «الأوقاف» تعيد فتح 15 مسجدا مغلقا بسبب كورونا

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف عن قيام الوزارة بإعادة فتح عدد من المساجد التي تم إغلاقها على مستوى الجمهورية بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المساجد بسبب انتشار فيروس كورونا وتصاعد الموجة الثانية للفيروس وتصاعد أعداد المصابين بهذا الوباء.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن لجنة إدارة الأزمة بوزارة الأوقاف والتي تم تشكيلها بقرار من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، قررت إعادة فتح 7 مساجد بمحافظة دمياط والتي تم الإبلاغ عن مخالفاتها، حيث تم أخذ التعهدات الكاملة على تلك المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تحددها الوزارة.

كذلك تم افتتاح 8 مساجد بمحافظة شمال سيناء، وكانت مدرية الأوقاف بالمحافظة أغلقتها لعدم الالتزام بالضوابط المرسلة من الوزارة بشأن فيروس كورونا. وبحسب تصريحات المصادر لـ«الوطن»، فإن اللجنة تدرس إعادة فتح الـ45 مسجدا المغلقين، حيث كان العدد 60 مسجدا، تم افتتاح 15 مسجدا اليوم، ومتبقي 45 آخرين سيتم دراسة موقفهم لإعادة فتحهم للصلوات الخمس وصلاة الجمعة.

غلق المساجد

وكانت مصادر في وزارة الأوقاف كشفت عن زيادة أعداد المساجد التي تم إغلاقها منذ إقرار الغلق الجزئي للمساجد، حيث بلغ إجمالي الغلق يقارب 60 مسجدا على مستوى الجمهورية، حيث جاءت المخالفات من 11 محافظة شملت الفيوم والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والمنيا وشمال سيناء والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والقليوبية، والمنوفية.

ضوابط المساجد في ظل كورونا

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة وتشمل ألا يتم فتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولا يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، فإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد، وضرورة اصطحاب المصلى الشخصي.

كذلك يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، ولن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

وشددت التعليمات لعي ضرورة تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، كذلك عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، وعدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

وبالنسبة لصلاة الجمعة، فيجب الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال.

لجنة غلق المساجد

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت عن تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.