«الأوقاف»: لا مخالفات في صلاة الجمعة اليوم

عقدت لجنة إدارة الأزمة بوزارة الأوقاف اجتماعا لها اليوم برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وحضور كل من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد عبدالرؤوف مدير عام الشؤون القانونية، والشيخ أحمد عبدالمنعم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

وتابعت الغرفة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة على مستوى المساجد، حيث تم التأكد من حملات التعقيم والتطهير، وتطبيق كل الضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

كذلك أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال الاجتماع على ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الخاصة بالمساجد حتى لا يتم غلق أي مسجد مخالف، حيث سيكون ذلك مهمة اللجنة، فمخول لها اتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، في المساجد على مستوى الجمهورية.

وأجرت غرفة إدارة الأزمة اتصالات بقيادات 27 مديرية على مستوى الجمهورية للاطمئنان على تطبيق القرارات الاحترازية، كذلك الالتزام بنص الخطبة الموحدة في صلاة الجمعة اليوم، وألا يتم زيادة مدة الخطبة عما هو محدد لها وهو 10 دقائق، وجاءت التقارير المبدئية بعدم وجود مخالفات تذكر في هذا الشأن وأن المساجد حريصة على التطبيق الصارة للإجراءات الوقائية، بحسب مصادر خاصة لـ«الوطن».

انعقاد دائم

وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم، في ظل تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين، حيث تتلقى البلاغات من قيادات المدريات بالمحافظات، ثم تقرر اللجنة، في اجتماعها اتخاذ القرار المناسب، وفقا لمقتضيات الأمر، حيث سيتم اتخاذ قرار إما بالغلق أو مجازاة المقصر، واللجنة هي صاحبة الحق في غلق المساجد أو إعادة فتح أي مسجد تم غلقه، وسيتم معاقبة أي مقصر في هذا الشأن.

يذكر أن لجنة إدارة أزمة كورونا في وزارة الأوقاف أعلنت فتح عدد من المساجد على مستوى الجمهورية والتي تم إغلاقها بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي دعت لها الوزارة، وذلك تأكيد لـ انفراد «الوطن» الذي نشرته صباح اليوم بقرار اللجنة.

فتم فتح سبعة مساجد بأوقاف دمياط، وفتح ثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء، وفتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية.