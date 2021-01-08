«الرابطة الأوروبية»: كلما زاد انتشار كورونا قلت حدة الفيروس مع الوقت

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن تحور فيروس كورونا سيستمر، وكان هناك توقعات بأن يشهد تغييرات جديدة أكبر، نظرا لوصوله إلى 210 دولة، ويتركز في 11 دولة، موضحا أنه مع الوقت تقل خطورة الفيروس، ولكن يصبح أكثر انتشارا، حيث يوجد تعايشا كبيرا بين الفيروس وجسم الإنسان.

99.5% من المصابين لديهم أعراض خفيفة

وأضاف الدكتور فؤاد عودة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، أن هناك دراسات تشير إلى أن 99.5% من مصابي كورونا لديهم أعراض خفيفة، و0.5% أعراض خطيرة، و3% نسبة الوفيات في العالم، وتقريبا 97% نسبة المتعافين، لافتا إلى أن نسبة التعافي تزداد يوميا، وهذه يدل أن الأعراض ليست خطيرة .

نسبة التعافي ستصل لنسبة المصابين

وأكد أن الفيروس ستقل خطورته مع الوقت، وحدة أعراضه، ونسبة التعافي تصل إلى نسبة المصابين بالعالم، منوها لضرورة اتباع البروتوكولات المتبعة في كل دولة، في حين الإصابة بالفيروس، مع ضرورة إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل ضروري عن التغيرات الأخيرة للفيروس.

إيطاليا وضعت مناطق حمراء

وأشار إلى أن إيطاليا قررت منذ 24 شهرا وضع مناطق حمراء نظرا لانتشار فيروس كورونا بين مواطني تلك المناطق، فيما عملت الحكومة حاليا على السماح لأي سيارة تحوى شخصين فقط على الذهاب لزيارة أقاربهم في باقي مناطق الدولة، كما أنه أصبح عدد الوفيات حاليا أقل مما كان عليه في بداية الجائحة.

المرحلة الأولى شهدت إقبالا على المستشفيات

وأكد أنه خلال المرحلة الأولى ذهب جميع المواطنين إلى المستشفيات وهو ما أدى إلى زيادة الضغط عليها، حتى بات حاليًا يجري العمل على العزل المنزلي للمصابين وعدم استقبال المستشفيات للمصابين الجدد إلا لأصحاب الحالات الخطرة فقط.