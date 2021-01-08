انتحار شاب بشنق نفسه داخل منزله بالمنيا في ظروف غامضة

انتحر شاب بشنق نفسه داخل منزله بإحدي قرى مركز المنيا، اليوم الجمعة، في ظروف غامضة، حيث تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لمعرفة الظروف والملابسات.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب مخنوق داخل منزله بعزبة سليم باشا، التابعة لمجلس قروي دمشير بمركز المنيا.

وانتقل المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالمعاينة والفحص، ومناظرة الجثة تبين أنها لشاب يدعى «ح.خ» 17 عاما، عاطل.

وأفادت التحريات الأولية، أن المنتحر أقدم على ذلك من خلال شنق نفسه بحبل داخل إحدى غرف المنزل، في ظروف غامضة، وجارِ تكثيف التحريات لمعرفة أسباب الحادث وظروفه وملابساته.

وجرى نقل جثة المنتحر لمشرحة مستشفي المنيا العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة ومناظرتها وتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية أم لا، وجرى تحرير محضرا بالواقعة.

كانت المنيا قد شهدت حادثا مماثلا قبل نحو أسبوعين، حينما تخلص عامل زراعي من حياته، شنقًا، داخل غرفة بمنزله الكائن بمركز العدوة، أقصى شمال غربي محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وكان العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، قد تلقى بلاغا بقيام «م. ع» 35 عامًا، عامل زراعة، ومقيم بإحدى القرى التي تقع بالقرب من الظهير الصحراوي الغربي، بالتخلص من حياته، بالانتحار شنقا داخل إحدى غرف المنزل، في ظروف غامضة.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات وحدة مباحث مركز شرطة العدوه، حول الظروف والملابسات.