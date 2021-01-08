«طب بنها» تطلق مبادرة «إحنا معاك» لعلاج حالات كورونا «عن بعد»

أطلقت كلية طب بنها مبادرة «إحنا معاك» لمساعدة مرضي فيروس كورونا في كافة التخصصات والعلاج عن بعد للحالات المرضية، لتقليل خطر التعرض للعدوى وضمان تقديم الخدمة لهم.

وأوضحت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع والبيئة، أن المبادرة تتضمن عدة محاور، منها الإعلان عن أرقام الأطباء في كافة التخصصات للرد على استفسارات مرضى كورونا، وإنشاء جروب استشارات طبية من جميع التخصصات للرد على استفسارات المرضى وتقديم المساعدة لهم، كما يضم الجروب فرق استغاثة لتقديم المساعدات الطبية المختلفة، حيث يوجد مجموعة من المتطوعين لتقديم المساعدة المجانية علي الرقم 01065476341، بالإضافة إلى التواصل مع متبرعين بأنابيب الأكسجين لحالات العزل المنزلي على الرقم 01023239224، وفي حالة وجود حالات كورونا في أي منزل أو مؤسسة يتم إرسال شركة «الرش» للتعقيم من خلال الإبلاغ على الرقم 01221115115.

وأضافت عدلي، أنه جرى اليوم عقد اللقاء الثاني للرابطة المجتمعية لشؤن البيئة والمجتمع بكلية الطب بجامعة بنها، بحضور كافة فئات المجتمع من ممثلي الجامعة والكلية ووسائل الاعلام والطلاب، برعاية الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ببنها، عبر تقنية «الزوم» ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعقد الدكتور أحمد الجزار، عميد كلية الطب بجامعة بنها الأسبق، ندوة بعنوان «الجديد في علاج الكوررونا» على هامش اللقاء، الذي تناول بحثه الأخيروالذي حصل فيه على المركز الأول في حلقة بحثية أجرتها معه جامعة ليفربول، وشارك بها علماء من أمريكا وفرنسا والهند وباكستان والعراق وبنجلاديش وأستراليا، حول فاعلية عقار «إيفرمكتين» لعلاج فيروس كورونا.

وأوضحت عدلي، أن رفع مستوى الخدمات الصحية بالقليوبية، سيكون هدف الرابطة الأساسي كبداية للإصلاح وإعطاء الملف الصحي أولوية، ليس فقط في الاهتمام بالمستشفى ولكنها تمتد إلى كل الخدمات الطبية.

وأشارت عدلي، إلى أن المبادرة تتضمن خدمة فرعية اسمها «استشر طبيبك» في حالات الإصابة والاشتباه بكورنا المستجد، حيث خصصت الأرقام التالية للتخصصات المختلفة للاستشارات عن بعد على «واتساب» كالتالي:

الأمراض الصدرية 01223637488- 01129428760

الأمراض الباطنة 01091404600- 01155048651

العناية المركزة 01005204130- 01118734643

قلب وأوعية دموية 01014977666- 012233156682

أنف وأذن وحنجرة 01129276210-01224225161

أطفال 01223265701-01222180160

رمد 01227859695- 01005007489

كبد وجهاز هضمي 01091950280- 01220115116

أشعة 01024443844-01021163103

تحاليل 01223258861- 01096010615

مكافحة العدوى 01018446877- 01094158933