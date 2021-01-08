بعد تعيينه في «النواب».. الكاتب الصحفي عماد خليل يشكر للرئيس السيسي

وجه الكاتب الصحفي عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية، على اختياره عضوا بمجلس النواب المصري، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال النائب عماد خليل عبر صفحته على «فيسبوك»: «أتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية باختياري عضوًا بمجلس النواب المصري، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا الكيان الذي يحاول تقديم سياسة وبرلمان بمفهوم جديد.. أتمنى أن أكون في السنوات الخمس القادمة عند حُسن ظن الجميع، وأرجو أن يوفقني الله في خدمة وطننا العظيم».

وأكد الصحفي عماد خليل، عضو مجلس النواب بالتعيين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن الـ28 نائبا المعينين ببرلمان 2021، تكليف وليس تشريفا.

وأضاف «خليل» في تصريح لـ«الوطن»: «قلبي وعقلي مشغولين دائما بالوطن، وسأحرص دائما على خدمة وطني في أي مكان وزمان».

القيادة السياسية هي من مهدت الطريق للشباب والمرأة

وقال عضو مجلس النواب: «لدينا قيادة سياسية تعمل ليلا نهارا، ونحن نقتدي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب جميعا سواء ممن تم تمثيلهم تحت قبة البرلمان أو خارجه، يعملون دائما لصالح الوطن».

واستطرد قائلا: «القيادة السياسية هي من مهدت الطريق للشباب والمرأة للتواجد داخل العمل السياسي، لذلك سيكون هدفنا الأول هو خدمة هذا الوطن ورفعة شأنه».

والنائب عماد خليل أحد الصحفيين البارزين بجريدة المصري اليوم، وعمل في عدد من المجالات الإعلامية والقنوات التليفزيونية.

ويشار إلى أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، سينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، باكتمال صفوفه من النواب المعينين، البالغ عددهم 28 نائبا برلمانيا، ويتألف مجلس النواب من 596 نائبا، من بينهم 568 منتخبا.

ويبدأ المجلس الجديد أعماله مكتملا البنية، باستثناء 4 مقاعد خاوية، بسبب تأجيل إجراء انتخابات دائرة دير مواس بالمنيا، ووفاة 3 أعضاء جدد، عقب إعلان نتائج فوزهم بالمقاعد النيابية.