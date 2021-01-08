"س وج" كل ما تريد معرفته عن الإعلان الـ 15 للإسكان الإجتماعي

بنهاية عام 2020، إنتهى حجز وحدات الإعلان الرابع عشر، والوحدات المطروحة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، ومع بداية هذا العام، ينتظر المواطنون طرح وحدات أخرى كي يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.

كما ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدات الإعلانات السابقة إعلان فوزهم بالوحدات، خلال شهر من غلق باب الحجز، وذلك لحين الإنتهاء من عمليتى الفرز والإستعلام.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أنه سيتم طرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في طرح جديد «الإعلان الـ 15»، عقب الإنتهاء من فرز طلبات المتقدمين لوحدات الإعلان السابق.

وتستعرض «الوطن» أبرز تفاصيل طرح الإعلان الـ 15، خلال السطور التالية، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد.

س/ متى سيتم طرح وحدات الإعلان الخامس عشر؟

ج/ سيتم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن الإعلان الخامس عشر، خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الإنتهاء من فرز أوراق المتقدمين لحجز وحدات الإعلان السابق.

س/ ما هى المدن التى سيتضمنها طرح الإعلان الـ ١٥ ؟

ج / سيتضمن طرح وحدات الإعلان الخامس عشر، عددًا من المدن الجديدة منها 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، العبور الجديدة.

س/ ماذا عن نظام سداد وحدات الإعلان الخامس عشر ؟

ج/ ستسدد قيمة الوحدة السكنية بالطرح الجديد، بأنظمة سداد مختلفة، منها نظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا.

س/ ما هى مساحة الوحدات التى ستطرح ضمن الإعلان الـ 15؟

ج/ تبدأ مساحة الوحدات السكنية التى سيتضمنها الإعلان الجديد من 90 مترًا مربعًا.

س/ ماذا عن مستوى تشطيب الوحدات بالطرح الجديد؟

ج/ ستطرح الوحدات ضمن الإعلان الخامس عشر كاملة التشطيب، كغيرها من الوحدات ضمن الإعلانات السابقة للصندوق.

س/ متى سيتم تسليم وحدات الإعلان الـ15 للعملاء الفائزين بها؟

ج/ سيتم تسليمها للعملاء الفائزين، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح.

س/ هل ستختلف شروط الحجز عن الإعلانات السابقة؟

ج/ شروط الحصول على وحدة سكنية بالإعلان الخامس عشر، لا تختلف كثيرًا عن شروط الحجز بالإعلان الرابع عشر، حيث أنها متشابهة فى جميع الشروط، ولكن تختلف فقط فى مساحة الوحدات وأسعارها.