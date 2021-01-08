شاحنات «شيفروليه» الأكثر مبيعا في 2020 بإجمالي 25476 مركبة

أصدر مركز معلومات سوق السيارات «أميك» التقرير الخاص بمعدل مبيعات العلامات التجارية المتاحة بالسوق المحلي للشاحنات، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام المنصرم 2020، مقارنة بمبيعات كل علامة تجارية خلال نفس الفترة من العام 2019، وذلك خلال قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية تتنافس على الأكثر مبيعًا للشاحنات.

وحسب التقرير، جاءت العلامة التجارية «شيفروليه» في الترتيب الأول ضمن القائمة، بمبيعات وصلت إلى 25476 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، التي سجلت 24131 مركبة، كما سجلت شاحنات «نيسان» الترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 3057 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، التي وصلت إلى 2473 مركبة.

وجاءت العلامة التجارية «تويوتا» في الترتيب الثالث بالقائمة، بمبيعات وصلت إلى 1519 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، التي وصلت إلى 1512 مركبة، فيما ارتفع معدل مبيعات سيارات العلامة الألمانية «مرسيدس بنز» خلال 2020 لتسجل 873 مركبة، وجاءت تأتي في الترتيب الرابع بالقائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، التي وصلت إلى 534 مركبة.

جدير بالذكر أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، أصدر المركز تقريره الخاص بمعدل مبيعات السيارات، وأوضح ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية «شيفروليه» خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 35893 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 20%، وتصدرت «شيفروليه» قائمة الترتيب، بالمقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019، حيث سجلت مبيعات 33353 مركبة بنسبة تسويقية 23%، فيما سجلت العلامة التجارية «تويوتا» الترتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 18911 مركبة خلال 2020 بنسبة تسويقية 10.6%، وسجلت بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 14353 مركبة بنسبة 10%.

وحسب التقرير، سجلت العلامة التجارية «نيسان» الترتيب الثالث بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 16264 مركبة بنسبة تسويقية 9% خلال 2020، وسجلت انخفاضًا في معدل مبيعاتها مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 التي وصلت إلى 177514 مركبة بنسبة 12%، كما سجلت العلامة التجارية «هيونداي» انخفاضًا في معدل مبيعات الذي وصل خلال 2020 إلى 15035 مركبة بنسبة تسويقية 8.5%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 15121 مركبة بنسبة 10.5%، وسجلت بذلك الترتيب الرابع ضمن القائمة.