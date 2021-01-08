وفاة فنية تمريض بمستشفى زفتى العام متأثرة بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، عن وفاة عزة الشحات، فنية تمريض بمستشفى زفتى العام، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ويُجرى تغسيل وتكفين الجثمان، طبقًا للإجراءات الاحترازية، ودفنها بمقابر الأسرة.

وكانت فنية التمريض قد ظهرت عليها مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد وفقدان حاسة الشم والتذوق.

كما تم أخذ عينة طبية منها، وأجريت عدة فحوصات طبية لها، جاءت نتيجتها إيجابية، وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، وتم عزلها داخل أقسام العزل الصحي بمستشفى زفتى العام.

كما تدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية اليوم.

ونعت نادية أنور، نقيبة التمريض بالغربية، ومديرية الصحة بالغربية، الفقيدة الراحلة داعية بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان واحتسابها من الشهداء.

في المقابل، أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه كلف الدكتور هشام شيحة، مدير المستشفيات، بالتنسيق مع الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجي، بتشكيل لجان رئيسية للإشراف على توزيع سيارات وأسطوانات الأكسجين لدعم كافة مستشفيات الصدر والحميات والعامة على مدار 24 ساعة.

كما وجَّه وكيل الصحة بضرورة الإسراع في تنفيذ تركيب شبكات أكسجين إضافية لاستقبال أعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية الحالية، وذلك من خلال التعاقد مع المصانع المتخصصة في تعبئة الأكسجين.

كما أعلن الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، أنه قد تم تركيب «تانك» أكسجين 100 ألف لتر بمستشفى كفر الزيات العام، وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتم ملء التانك من قبل الشركه مع تزويد المستشفى بعدد 60 أسطوانة أكسجين ليصبح عدد أسطوانات المستشفى 140 أسطوانة لتخفيف معاناة مرضى كورونا، وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.