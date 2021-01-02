صحة الغربية تكشف حقيقة وفيات كورونا ونقص الأكسجين بمستشفى زفتى

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أبناء محافظة الغربية، عدداً من الفيديوهات والاستغاثات حول وقائع وأزمات نقص الأكسجين بغرف العناية المركزة داخل أقسام العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، الأمر الذي فسره البعض بأنه كان سبباً في 6 حالات داخل مستشفى زفتى العام، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين رواد السوشيال ميديا.

إلا أن قيادات مديرية الصحة بالمحافظة سارعت إلى نفي ما أثير عبر موقع «فيسبوك» حول وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى زفتى العام، وأكدت أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة، مشيرةً إلى أن مستشفى زفتى العام من أحدث المستشفيات المطورة والمدعمة بتانك وخطوط أكسجين متكاملة لتغذية أقسام المستشفى.

وكشف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أنه تصادف وفاة حالتين حال إمداد وتموين وتعبئة خطوط الأكسجين، تزامناً مع تواجد أحد أقارب المرضى، الذي شرع في ترويج شائعات نقص الأكسجين، مؤكداً أنه في حالة تحقق أزمة نقص الأكسجين فكل الحالات المحجوزة كانت ستتأثر، ولكن هذا ما لم يحدث.

وأضاف «حميدة» قائلاً: «اطمئن الجميع بأن أقسام العزل بمستشفى زفتى العام مطورة»، مشيداً بجهود أطباء وجنود الجيش الأبيض بأقسام العزل الصحي بزفتى، متابعاً: «ربنا معاهم، لا ينامون ويزاولون رسالتهم الطبية لإنقاذ حياة المرضى ومصابي كورونا طوال 24 ساعة من العمل اليومي، لمواجهة جائحة كورونا».

كما شدد وكيل وزارة الصحة على حرصه على إجراء جولة ميدانية صباحية بأقسام العزل، شملت عنابر مستشفى زفتى العام، للاطمئنان على كل الحالات المحجوزة بشكل دوري وميداني.

ورصدت «الوطن» ملامح الخدمات العلاجية بأقسام الطوارىء والاستقبال والداخلي، في أثناء جولة ميدانية أجرتها لجنة من وزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، يرافقه الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي، على مستوى المستشفيات العامة، وعدد من أطباء المتخصصين في الحالات الحرجة والأطفال وأقسام العزل، لمتابعة سير العمل وخدمات المرضى.

وتلاحظ استمرار حالة التأهب والاستعدادات القصوى على مستوى أقسام العزل والعنايات الحرجة، لاستقبال حالات عزل مصابي كورونا، وتوفير الرعاية الصحية العلاجية الكاملة، تزامناً مع الموجة الثانية من جائحه كورونا لتأمين أرواح المواطنين.

ولفت «حميدة» إلى أن أقسام العزل الصحي بمستشفى زفتى تضم 103 حالات مصابة بفيروس كورونا تحت الرعاية والملاحظة الكاملة، ومتوفر لها كل الأدوية والأمصال والمستلزمات الوقائية لعلاجها، موضحاً أن هناك فرق بين نقص أكسجين في خطوط تغذية أقسام العزل، ونقصه في دم المريض المصاب بفيروس كورونا».

وأوضح أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة جائحة كورونا، تزامناً مع بدء العام الجديد 2021.