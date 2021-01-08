إزالة أول حالتي تعد بالبناء على أرض زراعية بالمنصورة في 2021

قاد عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة الجديد، اليوم الجمعة، في أول أيام عمله بمنصبه الجديد، حملة تمكنت من إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على أراض زراعية بقرية «ۑالدنابيق»، وذلك بالتنسيق مع شرطة مركز المنصورة، بقيادة النقيب أحمد الشاعر.

ونفذت الحملة الإزالات بمعدات رئاسة المركز، ويعتبر هذا القرار الأول في عام 2021 الخاص بإزالة البناء المخالف، وتم توقيع العقوبة على المخالفين، كل من: باسم صلاح محمد العطار، والثاني باسم ضحى السعيد حسن رزق، وحُررت المحاضر اللازمة لهما، لاتخاذ الإجراءات الثانونة ضدهما. ا.

سعد: منع كافة أشكال التعديات

وقال عاطف سعد، إن الدولة حريصة كل الحرص على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعديات، وسنتخذ قرارات فورية لإزالة أي تعد جديد، حفاظا على الرقعة الزراعية، التي لن نسمع بوجود أي تعديات جديدة عليها في أي قرية، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا جبارة خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ عليها، وواجبنا الآن الحفاظ علي الإنجازات التي تحققت في هذا الشأن.

وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، في تصريح صحفي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأنه لن يُسمح بالتعدي على أراضي الدولة تحت أي مبرر، فالقوانين حددت أراضي البناء والارتفاعات في القرى والمدن، ولابد أن نطبق القانون علي الجميع وبلا أي استثناءات.

وأشار إلى أن تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الممتلكات العامة والخاصة ومنع البناء على الأرض من المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي إطار توجيهات هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة.

تموين الدقهلية يشن حملات على المخابز

ومن جهة أخرة، قال المهندس السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه تم شن حملات تموينية علي المخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير عدد 35 محضرا في مجال المخابز، وعدد 44 محضر في مجال الأسواق، وتم مصادرة عدد 20 صفيحة جبنة زنة 10 كليو جرام، وعدد 20 كرتونة «جبن شيدر»، وسلع غذائية مجهولة المصدر، وكذا ضبط 60 كيلو جرام لحوم ذبح خارج السلخانة.

وفي مجال السلع غير الغذائية، تمت مصادرة عدد 3 سخانات مياه سعة 50 لتر، وعدد 2 مبرد مياه، وخلاط عبارة عن سلع مجهولة المصدر.