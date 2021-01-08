خبير اقتصادي عن طرح «سيولة»: «عشان اللي مش عارفين يستثمروا فلوسهم»

حول إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، طرح صندوق «سيولة»، الذي يعد أول صندوق استثماري نقدي بعائد يومي، قال الدكتور مصطفى بدرة، استاذ التمويل الإستثماري، إن وزارة التخطيط لديها مؤسسة من أهم المؤسسات الكبري، إلا وهو بنك الاستثمار القومي، الذي يعد من أحد أذرعه الإسثمارية، شركة تقوم للمرة الأولى منذ تأسيسها بإنشاء صندوق من الصناديق الاستثمارية، والذي يستثمر في عدد من أنواع الاوعية الإدخارية، كالسندات والصكوك وشهادات الإدخار، كاشفا أن هذا الصندوق من أنواع الصناديق التي تشهد إقبال دائم، لمن هم يحاولون الاستثمار ولكن لا يملكون الخبرة.

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «extra news»، اليوم الجمعة، لهذا حين تغيرت السياسة الاقتصادية داخل، بنك الاستثمار القومي حرص على أن يكون متطور ويراعي أشكال الاستثمار الجديدة، ولهذا حين أنشاء شركة «ni capital»، بالإضافة إلى شركات أخرى للسمسرة والاستثمار، ليحدث تنوع فريد بهذا السوق، ولهذا انشأ هذا الصندوق «لان في ناس كتير مبتقاش عارفة تستثمر فلوسها ازاي».

الصندوق يستهدف جمع من 50 – 100 مليون جنيه

وتابع أستاذ الاقتصاد والتمويل، الصندوق سيبدأ عمله الأحد المقبل، ويستهدف أن يجمع من 50 إلى 100 مليون جنيه، مشيرا إلى إن الإدارة الإحترافية التي تدير الشركة، تطمح أن يكون الأموال المجمعة أكثر من ذلك، خلال الفترة القادمة.

الحكومة أصبح لديها فكر استثماري متطور ومواكب لأليات واشكال الاستثمار الجديدة

وأوضح أنه نظرا للتوجه داخل الدولة، «عارفين ان فيه كثير من أسعار الفايدة بدأت تتراجع، في حين تتنوع الاستثمارت، تحصل كمستثمر على فائدة أعلى»، فالفكرة ان الحكومة الآن لديها فكر استثماري، فلم تعد ترغب في أخذ الأموال ووضعها كودائع فقط، وأنما تستثمر وفق أليات السوق الآن، وتحاول أن تطور من نفسها بكل أدواتها وشركاتها ومؤسساتها تهدف إلى نفس الهدف.