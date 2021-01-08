قررت النيابة العامة عرض «كوافيرة الهرم» المغتصبة على الطب الشرعي للكشف عليها، لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه، كما قررت النيابة العامة عرض المتهمين باغتصابها على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات.

بداية البلاغ

وكشف التحريات عن أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت، أمس، بلاغا من هبة. ع 28 سنة، عاملة بمحل كوافير ومقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، وج.ن 34 سنة، صاحب محل بيع آيس كريم ومقيم بمنطقة الطوابق بفيصل، اتهمت فيه شخصين بخطفها والاعتداء عليها جنسيا، بعد أن احتجزاها بشقة في الهرم.

التحريات

تم تشكيل فريق بحث، وتبين أن المجني عليها كانت في زيارة إلى المبلغ الثاني، وأثناء وجودهما في شقته بمنطقة الطوابق بفيصل، دخل عليهما صديقا المبلغ الثاني وهما كلا من محمد.ع 21 سنة، سائق توك توك ومقيم بمنطقة الطوابق بفيصل، ومحمد.م 20 سنة، عاطل ومقيم بشارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق بفيصل، وزعما سرقة المجني عليها هاتف محمول خاص بأحدهما، واصطحباها الي شقة أحدهما، وواقعاها كرها عنها لعدة ساعات تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وتركاها بعد ذلك، وتابعت التحريات أن المجني عليها اتصلت بصديقها صاحب محل بيع الآيس كريم وذهبا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

ضبط المتهمين

وتابعت التحريات أن فريق بحث انتقل إلى مسرح الواقعة وتم معاينة الشقة محل البلاغ، وضبط المتهمين وبمواجهتهما بأقوال المجني عليها، وبتحريات الشرطة ، أيداها واعترفا باغتصابها.

عرض الفتاة والمتهمين على الطب الشرعي

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه، كما قررت النيابة العامة عرض المتهمين على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المواد المخدرة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.