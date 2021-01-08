بهذه الخطوات.. طريقة الحصول على تعويضات عند وقوع حادث

تتساقط الدماء يوميا بسبب حوادث الطرق التي انتشرت بكثرة حول العالم، وهو ما يجعل أهالي الضحايا يعيشون حالة من الحزن، كما أن هناك الكثيرين منهم الذين يبحثون عن تعويضات مادية بعد ذهاب أرواح ذويهم.

وبعدما وجّه محمد سعفان وزير القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات وتعويضات المواطن المصري المتوفى هشام رجب رشدي، الذي لقي حتفه إثر حادث تصادم حافلة رحلات أثناء تأديته عمرة بالسعودية، تعرض «الوطن» في السطور التالية، طريقة التقديم والحصول على تعويضات بسبب حادث حسبما أوضحها المحامي حسن أبو العينين في حديثه لـ«الوطن».

طريقة الحصول على تعويضات عند وقوع حادث

- تقديم طلب باسم الشخص وصفته ودرجة قربه من المتوفي وتفاصيل الموضوع.

- إحضار صورة رسمية من شهادة الوفاة، وصورة من الإعلام الشرعي.

يجب على الشخص إحضار صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي في حال الإصابة، من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته «في حالة العجز الكلي أو الجزئي فقط»، كما يجب على الشخص إحضار صورة رسمية من تصرف النيابة «شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات».

- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

تقديم الفواتير الدالة على العلاج «في حالة العجز الكلي أو الجزئي فقط».

إحضار صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.

التقديم للحصول على تعويضات الحوادث

بعد وقوع الحادث بأسبوعين، يجب إخطار الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، بالحادث وتفاصيله.

ويشترط فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة «المستفيدين».

وخلال شهر بعد إحضار المستندات والأوراق المطلوبة، يتم صرف مبلغ التعويض.